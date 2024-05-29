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エバゴス　バック　シニェール
商品番号 S84348967774
商品名

エバゴス　バック　シニェール
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 11,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エバゴスのシニェール織のバッグです。ほとんど使用しておりませんが長期保管品です。籐の部分が少しささくれいます。神経質な方、細かい事が気になる方はご購入をご遠慮下さい。横36センチ　縦25〜29センチ多少の誤差はご容赦ください。4枚目の画像のお色が近いと思います。
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