エバゴス　バック　シニェール

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商品詳細
エバゴスのシニェール織のバッグです。ほとんど使用しておりませんが長期保管品です。籐の部分が少しささくれいます。神経質な方、細かい事が気になる方はご購入をご遠慮下さい。横36センチ 縦25〜29センチ多少の誤差はご容赦ください。4枚目の画像のお色が近いと思います。
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