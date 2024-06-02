【 DIESEL 】ディーゼル バッグ 巾着バッグ キルティング

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DIESEL(ディーゼル)ショルダーバッグ巾着バッグ【サイズ】幅：20cm高さ：26cmマチ：20cm多少の誤差はお許しください…目立つ汚れや傷はございませんが、小さな汚れや傷、多少の使用感はございます。状態で気になることがございましたら、コメントよりお知らせ下さい！自宅保管ということをご理解の上お取引させて頂ければ幸いです！よろしくお願いします。フォロー割・まとめ買い割のみ割引可能です◎定期的に金額変更しておりますので値下げ交渉は御遠慮下さい…m(__)m