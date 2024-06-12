値下げ！サンローラン★トイショッピング

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商品詳細
サンローラン トイ ショッピング ブラックになります。生地はソフトレザーです数年前に百貨店で購入しました。数回使用しましたが使用機会少ないため出品します。写真のような液体？による汚れがあります。その他目立った汚れはありません。神経質な方はご遠慮ください。10/10値下げしました。素材···レザー(本革)カラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地
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