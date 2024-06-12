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値下げ！サンローラン★トイショッピング
商品番号 F12001809650
商品名

値下げ！サンローラン★トイショッピング
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 29,250 円
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商品詳細

サンローラン　トイ　ショッピング　ブラックになります。生地はソフトレザーです数年前に百貨店で購入しました。数回使用しましたが使用機会少ないため出品します。写真のような液体？による汚れがあります。その他目立った汚れはありません。神経質な方はご遠慮ください。10/10値下げしました。素材···レザー(本革)カラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate158748.html
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