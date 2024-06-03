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USA製 Victoria Leather レザー ショルダーバッグ 緑系
商品番号 Q57717584982
商品名

USA製 Victoria Leather レザー ショルダーバッグ 緑系
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 2,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入大丈夫です。商品番号D44-61-0046商品名USA製VictoriaLeatherレザーショルダーバッグ緑系サコッシュ斜め掛け本革アメリカ製レザーバッグD44生産国アメリカ商品説明アメリカから買い付けたアイテムです。VictoriaLeatherのショルダーバッグです。フラップ止めはマグネットボタンです。メインポケット上部にジッパーはありませんが、内ポケット付で、YKKジッパーが付いています。ショルダーストラップにバックル付ですが、調節用のベルトホールは1つしか空いていないため、長さ調節は出来ません。擦れや傷、剥げ、内側に細かな汚れなど使用感はありますが、まだまだご利用いただけます。是非ご検討ください。※折りたたんだ状態でお送りします。SIZE(サイズ)高さ約24cm幅約27.5cm奥行約8cmストラップ約113cm値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。素材···牛革(本革)カラー···グリーン種類···その他ショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/encourage159272.html
http://narcologia.ru/goods/reflector349064.html
http://narcologia.ru/goods/providence66294.html

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