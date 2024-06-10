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vintage china tops m-6
商品番号 B17455164368
商品名

vintage china tops m-6
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,846 円
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商品詳細

4990円以上のお洋服2点で3000円引き！！トップスブラウス　シャツチャイナボタンsilk100%シルクですがザラっとしたコットンのような素材です❤︎私は一番上のボタンを閉めるとだいぶ来るしいです(o_o)着画身長158㎝古着　古着屋　ビンテージ　ヴィンテージ　vintageチャイナシャツ　Chinaチャイナブラウス
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