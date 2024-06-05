《未使用に近い美品✨送料込》キース 半袖 シャツ チェック 黒 XL サイズ44

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数あるお品物の中からご覧いただきありがとうございます(´∀｀*)プロフィールおよび商品説明・写真をご確認いただいた上でご不明点等がある場合、お気軽にコメントください^^❣️お手数ですが商品説明およびプロフィールをご必読・ご理解の上、ご購入ください❣️百貨店KEITH正規店舗にて、以前家族の者が購入しました。キースの大きいサイズのシリーズです(サイズ44)1回短時間の着用の為、美品です。現在のサイズに合わなくなった為、出品いたします。黒×白のチェックがステキな1着です✨春〜秋にかけて長くご着用いただけますし、ジャケットのインナーにも良いかと思います。生地が薄手なのでやや透け感がございます(10枚目写真)ので、インナーをご着用されると良いと思います。綿100%で着心地も良く、ご自宅でお洗濯も可能です。ホームクリーニング済発送の方法について、ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便に変更させていただく場合がございます。#キース#KEITH#ジェイプレス#J.PRESS#ニューヨーカー#NewYorker#セオリー#Theory#組曲#23区#iCB#自由区#イネド#INED#コレット#KORET#ロペ#ROPE#アンタイトル#UNTITLED#22オクトーブル#シンプルライフ#SIMPLELIFE#インディヴィ#INDIVI#アナイ#ANAYI#レリアン#チャージ#CHARGE#エンスウィート#ensuit#レナウン#ルック#大きいサイズ#LL#XL#カットソーカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···チェック素材···コットン季節感···春、夏、秋