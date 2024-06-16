\u0026LOVE 一枚で決まる大人フェミニンなUVエアリートップス　モーブブルー　3L

華やかなプリント柄はハートモチーフのチェーンをストライプ柄になるよう配置したオリジナル柄。1枚でコーデを明るく彩ってくれますゆったりしたシルエットが体型をカモフラージュ衿元にはくるみスナップボタン付きで、胸元の開きをお好みで調整することが可能ですサイズ 3Lバスト 148（100〜108）着丈 67.5裄丈42素材ポリエステル100％仕様ボタン・ホック：有お手入れ洗濯機洗い可2023年6月、QVCで購入しました。 定価 7,999円。1度、短時間着用しました。目立った汚れや傷は、ございません。自宅管理である事をご理解頂ける方、どうぞ宜しくお願いします。#アンドラブ#一枚で決まる大人フェミニンなUVエアリートップス#モーブブルー#プルオーバー#3Lサイズ#大きいサイズ#\u0026LOVE



&LOVE 一枚で決まる大人フェミニンなUVエアリートップス



&LOVE 一枚で決まる大人フェミニンなUVエアリートップス



&LOVE 一枚で決まる大人フェミニンなUVエアリートップス アンドラブ ...



&LOVE 一枚で決まる大人フェミニンなUVエアリートップス アンドラブ ...



&LOVE 一枚で決まる大人フェミニンなUVエアリートップス



&LOVE 一枚で決まる大人フェミニンなUVエアリートップス



&LOVE 一枚で決まる大人フェミニンなUVエアリートップス アンドラブ ...



&LOVE 一枚で決まる大人フェミニンなUVエアリートップス アンドラブ ...



&LOVE 一枚で決まる大人フェミニンなUVエアリートップス アンドラブ ...



&LOVE 一枚で決まる大人フェミニンなUVエアリートップス アンドラブ ...



&LOVE 一枚で決まる大人フェミニンなUVエアリートップス アンドラブ ...



&LOVE 一枚で決まる大人フェミニンなUVエアリートップス アンドラブ ...



&LOVE 一枚で決まる大人フェミニンなUVエアリートップス アンドラブ ...



&LOVE 大人フェミニンなUVエアリーティアードパンツ



&LOVE 一枚で決まる大人フェミニンなUVエアリートップス アンドラブ ...