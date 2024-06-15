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アンタイトル☆untitled☆グレンチェックVネックブラウス　4/Lサイズ
商品番号 U87090407639
商品名

アンタイトル☆untitled☆グレンチェックVネックブラウス　4/Lサイズ
ブランド名 アンタイトル
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

untitledアンタイトルワールド　WORLD#ねねroom☆ほぼ使用感は無く美品です。☆胸元のタックでスッキリ感があり、背中のギャザーが可愛いポイントです。☆サイズ　　4(LL/XL)身幅57肩幅56袖丈48着丈59位ドロップショルダーグレンチェック　プルオーバーVネックゆったりサイズ大きいサイズ　ワールドテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···グレー袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材··レーヨン×ポリエステル
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