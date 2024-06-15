アンタイトル☆untitled☆グレンチェックVネックブラウス　4/Lサイズ

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untitledアンタイトルワールド WORLD#ねねroom☆ほぼ使用感は無く美品です。☆胸元のタックでスッキリ感があり、背中のギャザーが可愛いポイントです。☆サイズ 4(LL/XL)身幅57肩幅56袖丈48着丈59位ドロップショルダーグレンチェック プルオーバーVネックゆったりサイズ大きいサイズ ワールドテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···グレー袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材··レーヨン×ポリエステル