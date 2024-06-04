UNITED TOKYO 肩あき　トップス

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商品詳細
さらにお値下げしました！！UNITEDTOKYOで購入しました。生地はシャツのようで、パリッとしてますが、肩が空いており、袖のところは紐が入っており調整できます！！後ろはバッベルト付きで調整ができます。シンプルに見えて、あまりない形なのでジーパンやロングスカートなどにも合わせやすいです。また、横はスリットが入っているので、前だけズボンなどの中に入れるなども簡単にできます！！着た感じがわかるように追加しました！家でホームクリーニングして管理していました。動物は飼っていません。定価16000円#UNITEDTOKYO#半袖#肩空き#白#トップスカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/choice440285.html
http://narcologia.ru/goods/revamp529622.html
http://narcologia.ru/goods/traverse581226.html
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