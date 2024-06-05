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ノエラ　ブラウス
商品番号 J50350386975
商品名

ノエラ　ブラウス
ブランド名 ノエラ
特別価格 税込 1,531 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノエラのコードレースハイネックブラウスで、ベージュ、フリーサイズになります。発売当時とても人気のあったブラウスです。肌馴染みの良いカラーでデニム合わせでも上品に着られます。3回ほど着用しました。　糸が飛び出てる箇所があります。(写真4枚目参照)目立つ汚れやシミはありませんが、あくまで中古品になります。中古品ゆえの細かい繊維の飛び出しや糸のほつれはあるかもしれませんので、ご了承の上ご購入ください。非喫煙者。※猫を飼っています。商品に毛がつかないよう注意して梱包しますが、紛れ込むこともありますので、気になる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/pompous5623.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation944924.html
http://narcologia.ru/goods/pompous939223.html

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