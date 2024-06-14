リネンバルーンスリーブブラウス

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URBANRESEARCHDOORSリネンバルーンスリーブブラウス先日こちらで購入させて頂きましたが、残念ながら似合いませんでしたので、出品させて頂くことにしました。前出品者様によりますと、去年購入され2回着用とのことで、綺麗な状態です。私は試着のみしております。身幅約61㎝ 着丈約70㎝古着にご理解頂ける方のみお願い致します。畳みジワなど気になる方は、ご遠慮下さい。宜しくお願い致します。素材···麻カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏