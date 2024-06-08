美品　ディズニー　ミッキーマウス　Tシャツ　ヴィンテージ　90s レトロ　XL

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商品詳細
【アイテム】美品 ディズニー ミッキーマウス Tシャツ ヴィンテージ 90sレトロ XL【内容】Tシャツ【サイズ】肩幅55cm身幅53cm袖丈22cm総丈71cm【サイズ】XL【商品状態】こちらの商品は《B》ランクです。《S》新品、展示品、デッドストック品。《A》ほぼ新品。使用感がほとんどない。《B》若干の使用感はあるが、状態は良い《C》使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない《D》使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり
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