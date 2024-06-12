新品　ロンシャン　ルプリアージュ キュイール XS 3way レザーハンドバッグ

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ご覧頂きましてありがとうございます新品未使用 大人気の新品 LONGCHAMPルプリアージュキュイール トップハンドルバッグXSサイズ 3way(ハンドバッグ、斜め掛け、肩掛け可能)LPGデザインです。世界中で愛されているロンシャンの人気トートバッグ「ルプリアージュ」を柔らかく手触りの良いラム＆ゴートのミックスレザーで作り上げた「ル?プリアージュキュイール」。折り畳めるレザーバッグを実現しています。しなやかなで耐久性に優れたルプリアージュキュイールは、お好みのままに自分流のスタイルでご利用いただけます。身の回りの必需品を持ち歩くのにぴったり軽い、スモールサイズのハンドバッグ。底マチの広い舟型のフォルムで、荷物をたっぷり収納することができます。デイリーユースのみならず、様々なシーンで活躍するアイテムです。★内ポケットが広い新タイプ、オープンポケットx1とファスナーポケットx1、小物はそれぞれ収納しやすい。サイズ :約H14xW17((底部))xD10cmショルダーストラップ:約111cm(取り外し可能)素材:ミックスレザー内部にはオープンポケットx1、ファスナーポケットx1外側の詳細ストラップ長さ:54cmハンドルの長さ:8cm【付属品】ロンシャンカード、ショルダー、保存袋コメント不要、即購入歓迎です?※お値下げ交渉はご遠慮願います。※バッグのみ畳む簡易包装でお届けします※天然皮革を使用している箇所では、表面に細かいキズやシワ等が、ナイロン部分では折じわや色ムラが見受けられる場合がございます。当店では良品の範囲内と判断させて頂いており、これらは素材の特性上によるもので不良品ではございません。デパートやブティックと同レベルの完璧さをお求めの方はお互いに気持ちの良い取り引きの為、専用ショップでご購入をお勧めします。☆商品の画像は撮影の為実物の色とは多少異なって見える場合がございますがご了承ください。よろしくお願い致します。