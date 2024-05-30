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ZARA シャツ
商品番号 Y97046490139
商品名

ZARA シャツ
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色···ブルー袖丈···長袖素材···コットン(綿)ショート丈のシャツです。一度も着用していません。長袖ですが、レース部分があるので今から涼しく着られると思います。ポリエステル１００%色···ブルー袖丈···長袖着丈およそ４５cm肩幅およそ４３cm
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