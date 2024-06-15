B1 FOUR ベース用マルチエフェクター

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一度テストで使用したのみの美品です。本体のみとなります。付属品、説明書、箱はありません。B1FOURMulti-EffectsProcessorZOOM『B1FOUR』は、合計70種類以上のアンプ/エフェクトモデルを内蔵し、最大5個を自由な接続順で同時に使用可能。実機の内部回路を忠実にエミュレートした9種類のアンプモデルと先進のIR(インパルス応答)を用いたキャビネットモデル、有名ブティックペダルのモデリングを含む60種類以上のベースエフェクトを標準搭載。さらに、PC/Mac用アプリ「GuitarLab」から配信される、追加のアンプモデル/エフェクト/パッチをダウンロードして、本体に無償でインストール可能。ルーパー機能、リズムマシン機能、チューナー機能、ヘッドフォン端子、音楽プレイヤーを入力できるAUXIN端子を備え、普段のプラクティスからライブステージまであらゆるシーンに対応します。#ZOOM#B1FOURMulti_EffectsProcessor種類...エフェクター・プロセッサー