R\u0026D.M.Co- オールドマンズテーラー レザーボストンバッグ

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R\u0026D.M.Co-(アールアンドディーエムコー)オールドマンズテーラーレザーボストンバッグ色：ブラック素材：カウレザーサイズ：W30cm×H23.5cm マチ部分：13cm ハンドル部分：50cm（肩掛け可能）数回使用後、自宅保管レザーなので持ち手裏や角など多少使用感はありますがバッグ本体に目立つ傷など無くキレイだと思います。あくまでも中古ですので神経質な方はご遠慮下さい。値下げ不可、即購入OKです。