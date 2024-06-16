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伊勢丹購入　1点物　カゴバック
商品番号 W73393023950
商品名

伊勢丹購入　1点物　カゴバック
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

伊勢丹で購入しましたとても気に入っていたのですがあまり出番がないため出品します定価¥40000くらいでした1点ものです。サイズ横約37縦約21底約16即購入ok
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