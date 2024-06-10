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FOXEYフォクシー キュロットスカート 38 黒 膝上 ポケット付き
商品番号 R34068104411
商品名

FOXEYフォクシー キュロットスカート 38 黒 膝上 ポケット付き
ブランド名 フォクシー
特別価格 税込 9,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FOXEYフォクシーキュロットスカート38黒膝上ポケット付きフォクシー店舗にて購入参考価格:36,000円タックが入ってるので、着用時のラインがとても綺麗です⭐︎6枚目の写真にありますように、ペチコート付きのため透けることはありません♪サイズウエスト:26㎝ウエストゴムです。33㎝くらいまで伸びます♪丈:中心から47㎝パンツ幅:35㎝サイズアウトのため、出品いたします。着用少なめのため、綺麗な状態かと思います⭐︎気に入っていただける方には大変お買い得です♡カラー···ブラックパンツ丈···ハーフ・ひざ丈柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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