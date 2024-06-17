値下げしました　　23区★リネンワンピース★32★ネイビー

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商品詳細
値下げしました。23区の麻のワンピースです。色は濃紺。画像は明るく写ってますが、6枚目が近いです。サイズは32。総丈約96.身幅（脇下からの）約42.前面にラップなようなスリットが入っています。ペチコートついています。麻100%。2回ほど着用してクリーニング済みです。USEDをご理解いただける方に。袖丈···袖なし
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