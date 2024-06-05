【FREDY】ブラウス　フレディ　無地　Mサイズ

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値段交渉可能です。お気軽にメッセージ下さい♬●サイズ：タグ表記Ｍサイズ相当肩幅40cm着丈55cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：新品、未使用です。オンラインサイトで誤って2着購入してしまったため、出品するものです。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント