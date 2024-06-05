ラベンハム LAVENHAM ノーカラー ロングシャツ

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綺麗なロイヤルブルー色のロングシャツです。ワンピースと重ね着したり、ジレ、シャツいろんな使い方ができると思います。●サイズ：36(Ssize相当)肩幅41.0cm身幅48.0cm着丈93.0cm平置き採寸素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100%●状態：使用回数は２回ほどですが、保管期限が長いです。●その他、注意事項：状態は悪くないと思いますが、自宅保管であることをご理解の上ご購入をお願いします。素材···コットン