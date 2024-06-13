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- シンゾーン shinzone/wild park tour teeワニ ブラック
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商品詳細
商品をご覧頂きありがとうございます♪●ご購入前にプロフィール欄をご覧下さい。※モデル身長160㎝※古着野生動物を観に行くツアースタッフTシャツをイメージして作ったものです。コットン100%の生地を使用。程よい柔らかさは着心地がよくデイリー使いにも◎。カラーブラックワニサイズワンサイズ着丈63身幅51㎝色褪せやダメージも無く状態良好です。何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
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