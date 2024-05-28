ISABEL MARANT ビーズブラウス 6989 夏

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ISABELMARANTイザベルマランビーズブラウスフレアブラウス綿コットン100%カラー ネイビーサイズ表記 36実寸平置きサイズ着丈 55cm身幅 51cm肩幅 31cm袖丈 23cm沢山のお洋服を持っている為、正確な購入時期、使用回数等の質問はお応えできかねます。素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。質問前にプロフィールをご確認お願い致します。素材 写真にてご確認お願い致します。状態 特に目立つ汚れ等ありません。畳んで梱包しておりますが圧縮して詰めるため多少のシワ等はご理解下さいませ。あくまで1度人の手に渡った中古品になりますので、イメージ違い、サイズが合わなかった等含め使用感が気になる方はご遠慮下さい。古着をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。夏6989