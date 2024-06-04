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美品バーバリー ポロシャツ三陽商会
商品番号 R99543758900
商品名

美品バーバリー ポロシャツ三陽商会
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,767 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋写真4枚目に、小さなシミが、ありますが、ほとんど目立ちません。昔百貨店で、新品にて購入しています。使用回数は少ないので、衿染みはありません。ずっとタンス終いだったので、シワがありますが、洗濯すれば解決します。
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