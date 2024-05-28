美品♡セオリー ボウタイブラウス ストライプシャツ

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数回着用の美品です♡リボンは取り外し可能です♡サイズSバスト48着丈 前77後ろ86ゆったりめなシルエットです♡テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン(綿)