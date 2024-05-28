【大人気】　フレッドペリー　ポロシャツ　ブラック×ゴールド　イエロー　L 日本製

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夏の定番、メンズポロシャツ17選。名品からトレンドまで、人気ブランド ... 夏の定番、メンズポロシャツ17選。名品からトレンドまで、人気ブランド ...

ご覧いただきありがとうございます。●商品名・フレッドペリー ポロシャツ ●サイズ：L肩幅約43センチ身幅約46センチ着丈肩から約55センチ袖丈肩から約19センチ平置き寸法※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●カラー:ブラック×ゴールド ※【トラブル防止の為】古着になりますので写真を見て納得しご理解した上でご購入ください。※値段交渉対応します。※早い者勝ちです。