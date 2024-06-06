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ジュウロクホウイ 16dソフビコレクション 028 武藤敬司 通常盤
商品番号 F98035636644
商品名

ジュウロクホウイ 16dソフビコレクション 028 武藤敬司 通常盤
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジュウロクホウイ16dソフビコレクション028レジェンドマスターズ武藤敬司[塗装済完成品フィギュア全高約120mm]新品未開封品ですが、箱にスレ、凹み等の細かい傷ございます。素人保管のためご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。
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16dCollection商品カテゴリー｜News
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