美品　ボッシュ　bosch 長袖　ブラウス

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商品詳細
サイズ38ですが、オーバーサイズのため、表示をLにさせて頂きました。身幅54肩幅39総丈64そで丈54,5素人採寸のため、多少の誤差があります。購入してから2回のみ着用商品の状態について、個人差があります。
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