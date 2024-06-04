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美品　ボッシュ　bosch 長袖　ブラウス
商品番号 E36994059557
商品名

美品　ボッシュ　bosch 長袖　ブラウス
ブランド名 ボッシュ
特別価格 税込 1,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ38ですが、オーバーサイズのため、表示をLにさせて頂きました。身幅54肩幅39総丈64そで丈54,5素人採寸のため、多少の誤差があります。購入してから2回のみ着用商品の状態について、個人差があります。
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