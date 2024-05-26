e4649 ラルフローレン【M】ポロシャツ 胸ロゴ 刺繍 大人カジュアル 紺

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\"e4649RALPHLAURENのポロシャツです。大きな胸ロゴ刺繍で高級感♡大人カジュアルが楽しめます。綿100％で着心地も◎◆即購入大歓迎✨◆フォロー割り✨◆おまとめ割✨◆お値引き交渉OK✨詳しくはプロフィールをご覧ください✨ #◆◇oko＿Shop◇◆ お気に入りを見つけてください(*ˊᗜˋ*)♡◆ブランド /RALPHLAUREN◆タグ表記サイズ /M◆平置き採寸《単位㎝》※採寸表は画像最後に載せてございます。※素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。◆状態 /着用感少しで良い状態です。◆色 / ネイビー※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承ください◆素材 /品質タグを画像で掲載しています。 【他にも多数取り揃えてございます】 #◆◇oko＿Shop◇◆ 小さいサイズ、大きいサイズ、トップス、パンツ、スカート、アウター、ヴィンテージ、メンズ、レディース、ユニセックス、vintage、ジェンダーレス、ビッグロゴ、海外ガール、Y2K、used、オフィス、カジュアル、デート、フォーマル、春、夏、秋、冬、コーデ などなど◆簡易包装の発送となります。保管上、梱包でのシワはご容赦ください。◆商品確認しておりますが、汚れ等の見落としはご容赦ください。特に状態に敏感な方のご購入はお控えください。◆商品のデザイン、サイズ、性別、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。◆購入後のクレームは対応しかねます。中古品と納得した上でのご購入をお願いいたします。(こちらの不備などによる場合は返品対応を取らせていただきます) 疑問点も含めて、コメントをお待ちしております..°♡柄・デザイン···ビック刺繍ロゴカラー···ネイビー袖丈···七分袖季節感···春、秋$$4000