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e4649 ラルフローレン【M】ポロシャツ 胸ロゴ 刺繍 大人カジュアル 紺
商品番号 B14725380230
商品名

e4649 ラルフローレン【M】ポロシャツ 胸ロゴ 刺繍 大人カジュアル 紺
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\"e4649RALPHLAURENのポロシャツです。大きな胸ロゴ刺繍で高級感♡大人カジュアルが楽しめます。綿100％で着心地も◎◆即購入大歓迎✨◆フォロー割り✨◆おまとめ割✨◆お値引き交渉OK✨詳しくはプロフィールをご覧ください✨　#◆◇oko＿Shop◇◆　お気に入りを見つけてください(*ˊᗜˋ*)♡◆ブランド　/RALPHLAUREN◆タグ表記サイズ　/M◆平置き採寸《単位㎝》※採寸表は画像最後に載せてございます。※素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。◆状態　/着用感少しで良い状態です。◆色　/　ネイビー※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承ください◆素材　/品質タグを画像で掲載しています。　　　　　　　【他にも多数取り揃えてございます】　#◆◇oko＿Shop◇◆　小さいサイズ、大きいサイズ、トップス、パンツ、スカート、アウター、ヴィンテージ、メンズ、レディース、ユニセックス、vintage、ジェンダーレス、ビッグロゴ、海外ガール、Y2K、used、オフィス、カジュアル、デート、フォーマル、春、夏、秋、冬、コーデ　などなど◆簡易包装の発送となります。保管上、梱包でのシワはご容赦ください。◆商品確認しておりますが、汚れ等の見落としはご容赦ください。特に状態に敏感な方のご購入はお控えください。◆商品のデザイン、サイズ、性別、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。◆購入後のクレームは対応しかねます。中古品と納得した上でのご購入をお願いいたします。(こちらの不備などによる場合は返品対応を取らせていただきます)　疑問点も含めて、コメントをお待ちしております..°♡柄・デザイン···ビック刺繍ロゴカラー···ネイビー袖丈···七分袖季節感···春、秋$$4000
http://narcologia.ru/goods/freshman881356.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming480292.html
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