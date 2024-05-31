moussy マウジー MVS SKINNY

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購入後ほぼ履くことがなく、状態かなりいいです◎定価¥18,480-サイズ24インチウエスト66ヒップ89パンツ丈92股上28【MVSSKINNY】「究極のストレッチ」、誕生。古着のようなデニムが好きだけど、履き心地が窮屈と感じたことはありませんか？MOUSSYは、その窮屈さから解放するデニムを作りました。単なるストレッチ素材ではなく、誰が見ても本物の綿100%の生地に見えるクオリティになるまでイメージを伝えて試作を繰り返し、試行錯誤しながら完成した究極のストレッチ素材、それが「MVS＝MOUSSYVINTAGESTRETCH」です。JAPANMADEこだわりの加工感を最大限に活かせるストレッチ素材。まるでノンストのような見た目と快適な履き心地のギャップに、必ず感動する仕上がりです。加工も素材も、日本だからこそできるこだわりを凝縮して作り上げて生まれたMVS、是非体感して下さい。■シルエット履いた時に窮屈さのない、生地の特性を最大限に感じられるヴィンテージライクなスリムシルエット。ノンストのスキニーを履いているように見えるシルエットにこだわって作られています。・深めの股上が腰周りをすっぽりと包み込みます。・ストレッチ性を生かす、締め付けないウエスト設計。・大き目のポケットがお尻周りもカバー。・脚がストンとキレイに見えるスリムシルエット。■特徴ノンスト風な見た目でありながら、実はストレッチが入っていることで、ノンスト特有のゴワつき感、窮屈さを軽減。ストレッチ素材でありながら、加工感がここまで表現できることが最大のポイントです。・本格的なビンテージ加工を表現・戻りの良いストレッチなので、型崩れしにくい素材・ちょうどいい、快適なストレッチ性カラー···ブルーシルエット···スキニーデニム加工···クラッシュ/ダメージ季節感···春、夏、秋、冬#rienda#RESEXXY#スナイデル#snidelZARA#ノエミー#Noela#mercuryduo#dazzlin#Darich#MOUSSY#アズールバイマウジー#SLY#EMODA#MURUA#GYDA#DURAS#LIPSERVICE#AMBIENT#jouetie#EVRIS