【新品】THE SHINZONE シンゾーン クライスラーパンツ 32 ネイビー

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ご覧いただきありがとうございます。※プロフィールをご確認ください。THESHINZONEシンゾーンCHRYSLERPANTSクライスラーパンツ32ネイビー古着屋で見つけた２タックが懐かしいおじさんパンツ。ハイウエストが定着している今、腰履きという新しいバランスはワードローブに迎えたい1着。メンズ工場で作ったマーベルト仕立てでありながら、ポリエステルの生地を使うことでホームクリーニングが可能という優れもの。同系色のニットとのワントーンコーデはもちろん、シャツをインしたメンズライクなスタイリングにもオススメです。8月に値上がりし現在の価格は23,100円です。タグ付き、未使用品ですが自宅クローゼットにてスラックスハンガーでの保管となりますのでご理解願います。お尻ポケットのタグに折れがあります。小さく折りたたみますのでシワ等ご了承ください。発送にお時間をいただく場合があります。ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便変更の場合あり。返品、交換はお受け出来ません。気になることがありましたらお問い合わせください。突然の削除ご容赦ください。