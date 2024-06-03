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【新品】THE SHINZONE シンゾーン クライスラーパンツ 32 ネイビー
商品番号 N95436644216
商品名

【新品】THE SHINZONE シンゾーン クライスラーパンツ 32 ネイビー
ブランド名 ザシンゾーン
特別価格 税込 8,385 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。※プロフィールをご確認ください。THESHINZONEシンゾーンCHRYSLERPANTSクライスラーパンツ32ネイビー古着屋で見つけた２タックが懐かしいおじさんパンツ。ハイウエストが定着している今、腰履きという新しいバランスはワードローブに迎えたい1着。メンズ工場で作ったマーベルト仕立てでありながら、ポリエステルの生地を使うことでホームクリーニングが可能という優れもの。同系色のニットとのワントーンコーデはもちろん、シャツをインしたメンズライクなスタイリングにもオススメです。8月に値上がりし現在の価格は23,100円です。タグ付き、未使用品ですが自宅クローゼットにてスラックスハンガーでの保管となりますのでご理解願います。お尻ポケットのタグに折れがあります。小さく折りたたみますのでシワ等ご了承ください。発送にお時間をいただく場合があります。ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便変更の場合あり。返品、交換はお受け出来ません。気になることがありましたらお問い合わせください。突然の削除ご容赦ください。
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