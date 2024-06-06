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商品詳細
カラー···ブラウン素材···本革ロエベのトートです。型番は写真にのってます。箱は大きくて邪魔で捨ててしまいました。。写真に写っている付属品についてはおつけできます。2〜3回使ったのみで状態良いかと思います。気になる箇所等、写真送りますのでお気軽にお申し付けください。
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http://narcologia.ru/goods/composite984654.html
http://narcologia.ru/goods/waveform823217.html
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