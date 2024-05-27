LOWRYSFARM チュニック

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STAFF’SPRODUCEITEMbyサトムラ前後２WAY使用！【スタッフプロデュース】オーガンジーチュニックカラー:ホワイトサイズ:フリー(バスト92.0cmウエスト84.0cmヒップ116.0cm肩幅32.0cm袖丈34.5cm着丈75.0cm)2回ほどお出かけ時に着用しました。素人保管ですので神経質な方は御遠慮ください。柄・デザイン···無地、シアーカラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋