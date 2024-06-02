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【patterntorso】ブラウス　長袖　ストライプドビー素材　antiqua
商品番号 A38991413332
商品名

【patterntorso】ブラウス　長袖　ストライプドビー素材　antiqua
ブランド名 アンティカ
特別価格 税込 1,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠★コメントなし　即購入OKです★✨️フォロー割引始めました✨️詳細はプロフィールにてご確認ください♪おまとめ買いにも併用できますので、他の商品もチェックしてみてください❣️【サイズ】平置き:cm総丈　約78cm身幅　　約65cm肩幅　　約60cm袖丈　　約49cmスリット約24cm※素人の採寸ですので、若干の誤差はご了承ください中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いしますm(__)m※圧縮袋を使って梱包いたします。ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便に変更の場合があります。※ご希望の方はコメントにてお知らせください。No.r611⑮
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