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【美品】自由区 オンワード樫山　レース　ブラウス　トップス　洗える　42 XL
商品番号 L67832774272
商品名

【美品】自由区 オンワード樫山　レース　ブラウス　トップス　洗える　42 XL
ブランド名 自由区
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド自由区■カラー　ネイビー■サイズ42XLサイズ平置き採寸です。着丈　　　約58cm身幅　　　約52cm肩幅　　　約40cm袖丈　　　約45cm素人採寸です。多少の誤差ご了承下さい。✦自由区総レーストップス。式典用で購入しましたが使用しないのでお譲りします。✦上品なネイビーレース裏地黒です。写真ご確認下さい。✦２回着用しました。目立つ汚れキズありませんがクローゼット自宅保管になります。中古品、古着にご理解のある方宜しくお願い致します。✦圧縮梱包で発送させていただきますシワなどご了承下さい。❤他にも出品しています　　　　↓#さークローゼット#自由区　#オンワード樫山　#レース　#ブラウス#長袖　#入学式　#卒業式　#結婚式　#式典　########
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