【美品】自由区 オンワード樫山　レース　ブラウス　トップス　洗える　42 XL

■ブランド自由区■カラー ネイビー■サイズ42XLサイズ平置き採寸です。着丈 約58cm身幅 約52cm肩幅 約40cm袖丈 約45cm素人採寸です。多少の誤差ご了承下さい。✦自由区総レーストップス。式典用で購入しましたが使用しないのでお譲りします。✦上品なネイビーレース裏地黒です。写真ご確認下さい。✦２回着用しました。目立つ汚れキズありませんがクローゼット自宅保管になります。中古品、古着にご理解のある方宜しくお願い致します。✦圧縮梱包で発送させていただきますシワなどご了承下さい。❤他にも出品しています ↓#さークローゼット#自由区 #オンワード樫山 #レース #ブラウス#長袖 #入学式 #卒業式 #結婚式 #式典 ########



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