チャンピオン　プリントTシャツ アメリカ製　t1011

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商品詳細
チャンピオンの袖切替のプリントTシャツです。希少なアメリカ製です。タグは無いものの、着用する事なく保管しておりました。粗挽きの杢グレーや、丸胴仕様などチャンピオンらしくこだわりの詰まった一枚です。カラー グレー×レッドサイズ Mサイズ肩幅、バスト、着丈、袖丈46cm,49cm,63cm,21cm＊多少の誤差はご了承くださいカラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···夏
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