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チャンピオン　プリントTシャツ アメリカ製　t1011
商品番号 W74698964423
商品名

チャンピオン　プリントTシャツ アメリカ製　t1011
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チャンピオンの袖切替のプリントTシャツです。希少なアメリカ製です。タグは無いものの、着用する事なく保管しておりました。粗挽きの杢グレーや、丸胴仕様などチャンピオンらしくこだわりの詰まった一枚です。カラー　グレー×レッドサイズ　Mサイズ肩幅、バスト、着丈、袖丈46cm,49cm,63cm,21cm＊多少の誤差はご了承くださいカラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/peroration348715.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming439092.html
http://narcologia.ru/goods/moped507968.html
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