《良品》正規品 PRADA ギャザー レザー 2WAY バンドバッグ ショルダー

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◆アイテム《良品》正規品PRADAプラダギャザーナイロンレザー2WAYバンドバッグショルダーバッグ◆付属品ショルダーストラップ※カード、袋等は備品となります。◆カラー ベージュ茶系◆素材レザーナイロン◆平置き実寸サイズ(cm)タテ:23cmヨコ:36cmマチ:10.5cmハンドル:33cmショルダー全長:94cm(調節可能)※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。◆商品状態中古品の為多少の使用感、持ち手黒ずみ、素材、くすみ、シミ等ございますが、使用に関して問題ありません。状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。◆丁寧に検品を実施しておりますが、小さな見落しの際はご容赦下さい。USED品になりますのでご理解ある方のみご購入をお願いいたします。◆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・フリマサイト・ストア商品鑑定済商品となりますのでご安心下さい。◆フォロー割について ¥3000以上の商品5%OFF(最大2000円お値引き)となります⭐︎◎他にもブランドバッグ、小物出品してます◎↓#kiakiセレクトバッグ◎他にも多数出品してます◎↓#kiakiセレクト◆ご購入の前にプロフィールをご一読いただきますよう宜しくお願い致します。管理番号No.292102-11-962