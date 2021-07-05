Diesel ショルダーバッグ

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商品詳細
二年前ほどにFarfetchで購入したものです。神経質な方のご購入はご遠慮くださいませ人気のデザインのショルダーバッグです。DIESELLE-ZIPPERレザーショルダーバッグ※他サイトでも販売しているので、購入前にコメントお願いします。カラー···ブラック
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