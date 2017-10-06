ご覧頂き有難うございます^^軽量かつスマートなフォルムで抜群の実用性と人気を誇るポルトフォイユブラザ❣️高級感のあるタイガラインの質感が素敵な二つ折りタイプのお財布です(*´ω`*)外観は多少の使用感はありますがまだまだお使いいただけます❣️内側は生地の剥がれやベタつきなどはないため問題なく使用可能です❣️いやな匂いやべたつきもございませんので、まだまだ活躍してくれる長財布です(*^^*)フォロー割も頑張らせて頂きますので、ご不明な点など何でもコメントお待ちしております❣️【サイズ】W9.5cm×H19cm×マチ2cm【収納】札入れ×1 ファスナー式小銭入れ×1 カード入れ×12 その他ポケット×4【付属品】お財布【シリアル】SP3162【新品価格】78,840円【購入店】ものばんく様鑑定書発行出来ます❣️正規品であることは鑑定済みですが、それでも不安がある方へ鑑定書を発行させて頂いております。発行は高額なサービスになりますので、お値下げする際は遠慮いただけますと幸いです。必要な場合はご購入時に対応させて頂きます(*^^*)☆お願い細心の注意を払って出品させて頂いておりますが、「中古品」というお品になりますのでご理解いただけますと幸いです。ご不明な点などはしっかりとコメントを返させて頂きますので、何でもお聞きくださいませ。☆保管・清潔な専用ケースに保管してあります。・ペット、喫煙者は同居しておりません。☆返金保証・万が一正規品でないなどの不具合があった 場合には、返品・返金対応させて頂きます のでご安心ください。最後までお読み頂きありがとうございました(*^^*)



ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 グレー グラシエ



ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 グレー グラシエ | フリマアプリ ラクマ



ルイ ヴィトン ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 タイガ レザー グラシエ グレー M32653 箱付 LOUIS VUITTON（美品）



ルイ ヴィトン ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 タイガ レザー グラシエ グレー M32653 箱付 LOUIS VUITTON（美品）



ルイヴィトン ポルトフォイユ ブラザ タイガ 二つ折り 長財布 誠実 ...



（美品）ルイ ヴィトン LOUIS VUITTON ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 タイガ レザー グラシエ グレー M32653 箱付｜au PAY マーケット



ルイ ヴィトン ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 タイガ レザー グラシエ グレー M32653 箱付 LOUIS VUITTON（美品）



バイセル公式】ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ ブラザ 長財布 タイガ ...



ルイ ヴィトン ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 タイガ レザー グラシエ グレー M32653 箱付 LOUIS VUITTON（美品）



LOUIS VUITTON - ルイ ヴィトン ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 ...



美品）ルイ ヴィトン LOUIS VUITTON ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長 ...



LOUIS VUITTON - 超美品ルイヴィトンタイガポルトフォイユ ブラザ二 ...



ルイヴィトン LOUIS VUITTON M32572 タイガ ポルトフォイユ ブラザ ...



ルイヴィトン LOUIS VUITTON 長財布 二つ折り ポルトフォイユ ブラザ ...



LOUIS VUITTON - 【本物保証】 箱・布袋付 新品同様 ルイヴィトン ...