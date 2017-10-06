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ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 グレー グラシエ
商品番号 R18042154754
商品名

ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 グレー グラシエ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 6,437 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます^^軽量かつスマートなフォルムで抜群の実用性と人気を誇るポルトフォイユブラザ❣️高級感のあるタイガラインの質感が素敵な二つ折りタイプのお財布です(*´ω`*)外観は多少の使用感はありますがまだまだお使いいただけます❣️内側は生地の剥がれやベタつきなどはないため問題なく使用可能です❣️いやな匂いやべたつきもございませんので、まだまだ活躍してくれる長財布です(*^^*)フォロー割も頑張らせて頂きますので、ご不明な点など何でもコメントお待ちしております❣️【サイズ】W9.5cm×H19cm×マチ2cm【収納】札入れ×1　　　　ファスナー式小銭入れ×1　　　　カード入れ×12　　　　その他ポケット×4【付属品】お財布【シリアル】SP3162【新品価格】78,840円【購入店】ものばんく様鑑定書発行出来ます❣️正規品であることは鑑定済みですが、それでも不安がある方へ鑑定書を発行させて頂いております。発行は高額なサービスになりますので、お値下げする際は遠慮いただけますと幸いです。必要な場合はご購入時に対応させて頂きます(*^^*)☆お願い細心の注意を払って出品させて頂いておりますが、「中古品」というお品になりますのでご理解いただけますと幸いです。ご不明な点などはしっかりとコメントを返させて頂きますので、何でもお聞きくださいませ。☆保管・清潔な専用ケースに保管してあります。・ペット、喫煙者は同居しておりません。☆返金保証・万が一正規品でないなどの不具合があった　場合には、返品・返金対応させて頂きます　のでご安心ください。最後までお読み頂きありがとうございました(*^^*)
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