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COACH コーチ スワッガー ミニショルダーバッグ 36501 ブラック
商品番号 M53165693047
商品名

COACH コーチ スワッガー ミニショルダーバッグ 36501 ブラック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COACHコーチスワッガーミニショルダーバッグ36501ブラック中古カラーブラックサイズ約縦21.5cm×横20cm×マチ1.5cmショルダー108～126cmショルダー開閉外側オープンポケット1内側オープンポケット2レザー中古品です。目立ったキズ汚れはありません。若干の角スレ、金具キズ、細かな汚れはございます。【購入経路】質屋経営をしておりまして、買取品など出品させて頂いております。万が一トラブルございましたら評価前にご連絡頂ければ幸いです。値引き交渉不可です申し訳ございません。上記ご確認頂きまして、自宅保管ですのでご理解頂ける方のみよろしくお願いします。M13※この他にバッグ出品させて頂いております。#shuのバッグ出品一覧
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