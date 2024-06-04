COACH コーチ スワッガー ミニショルダーバッグ 36501 ブラック

COACHコーチスワッガーミニショルダーバッグ36501ブラック中古カラーブラックサイズ約縦21.5cm×横20cm×マチ1.5cmショルダー108～126cmショルダー開閉外側オープンポケット1内側オープンポケット2レザー中古品です。目立ったキズ汚れはありません。若干の角スレ、金具キズ、細かな汚れはございます。【購入経路】質屋経営をしておりまして、買取品など出品させて頂いております。万が一トラブルございましたら評価前にご連絡頂ければ幸いです。値引き交渉不可です申し訳ございません。上記ご確認頂きまして、自宅保管ですのでご理解頂ける方のみよろしくお願いします。M13※この他にバッグ出品させて頂いております。#shuのバッグ出品一覧



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