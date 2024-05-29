【訳あり】マーベルレジェンド スパイダーマン

この度は本商品を閲覧頂き誠にありがとうございます。画像のものが全てになります。マーベルレジェンドスパイダーマンvsシニスター6BOXより・スパイダーマンになります。台座及び、その他パーツは付属しておりませんのでご了承ください。新品で購入後、ガラスケースに保管していました。関節の可動域を確認するために動かしたところ、右腕がもげてしまいました。ジャンク品且つ破損した商品です。神経質な方はご購入をお控えください。※値下げ交渉は致しておりませんが、こちらの方で価格を下げる場合がございます。※他の商品とご一緒に購入頂ける場合は、若干お値下げさせて頂きます。※専用ページは作成致しませんのでご了承下さいご質問等ありましたら、気軽にコメントして下さい。宜しくお願い致します。マーベルレジェンドトイビズハズブロスパイダーマンデッドプールアメコミ



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