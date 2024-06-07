1-3 A MON GOUT アモング　かごバッグ　タッセル　ミニバッグ

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ご覧いただきありがとうございます。 《商品について》ブランド ：AMONGOUTアモングカテゴリー：レディース かごバッグ タッセル ミニバッグ 革小物 インスタグラマー 人気◼︎特徴・色、柄： ベルト→ベージュ、タッセル→グリーン\u0026シルバー・その他：キャンパス生地部分は取り外しも可能で、2WAYで使用できます。中身が見えない巾着付きです。定価は38,000円ほどです。◼︎サイズ・平置き採寸（㎝） ※多少の誤差はご容赦ください。 縦幅：21（かご） 横幅：17（かご内側）◼︎状態・新品、未使用品ですが、巾着袋の上部内側に薄いシミありがあります。・購入時期は不明です。 《発送について》・らくらくorゆうゆうメルカリ便で発送します。 ・指定等ありましたら、購入前にご相談ください。 《 最後に... 》・撮影環境や端末により色味に差が生じる場合があります。・値下げについてはプロフィールをご確認ください。 それ以外の値下げ交渉のコメントは削除します。NO.501-3#ASR010