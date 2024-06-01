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ケイトスペード パール サム トートバッグ 2wayショルダーバッグ 黒
商品番号 L68401259874
商品名

ケイトスペード パール サム トートバッグ 2wayショルダーバッグ 黒
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケイトスペードヘイズストリートパールサムトートバッグ2wayショルダーバッグブラック定価¥55,000神戸大丸のケイトスペードにて購入しました。購入後は1度使用したのみなので美品ではありますが、保管時にフックにかけていた為、その跡、若干、持ち手にクセがついています。（8枚目の画像をご参照ください）上記についてご了承ください。[ボディ]牛革（裏：ポリウレタン）[採寸サイズ]横約26cm×高さ約19.5cm×マチ約12cm※素人採寸にて、誤差はご容赦ください底面には鋲をあしらっているため、直接地面に置いても本体が汚れにくいのも特徴です✩.*˚内側はファスナー付きのポケットをはじめ、３つのコンパートメントに分かれており、使い勝手も抜群です。取り外しが可能なショルダーストラップ付きで、スタイルや用途に合わせてアレンジすることが可能です。安心の匿名配送メルカリ便にて発送致します✩.*˚★即購入可
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