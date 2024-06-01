ケイトスペード パール サム トートバッグ 2wayショルダーバッグ 黒

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商品詳細
ケイトスペードヘイズストリートパールサムトートバッグ2wayショルダーバッグブラック定価¥55,000神戸大丸のケイトスペードにて購入しました。購入後は1度使用したのみなので美品ではありますが、保管時にフックにかけていた為、その跡、若干、持ち手にクセがついています。（8枚目の画像をご参照ください）上記についてご了承ください。[ボディ]牛革（裏：ポリウレタン）[採寸サイズ]横約26cm×高さ約19.5cm×マチ約12cm※素人採寸にて、誤差はご容赦ください底面には鋲をあしらっているため、直接地面に置いても本体が汚れにくいのも特徴です✩.*˚内側はファスナー付きのポケットをはじめ、３つのコンパートメントに分かれており、使い勝手も抜群です。取り外しが可能なショルダーストラップ付きで、スタイルや用途に合わせてアレンジすることが可能です。安心の匿名配送メルカリ便にて発送致します✩.*˚★即購入可
http://narcologia.ru/goods/shuttle700725.html
http://narcologia.ru/goods/update305795.html
http://narcologia.ru/goods/recycling18514.html
ケイトスペード ハンドバッグ ショルダーバッグ サム パール ブラックマルチ レディース KATE SPADE K9975 001 SAM ICON PEARL EMBELLISHED NYLON SMALL TOTE BLACK MULTI 2WAY
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ケイトスペード ハンドバッグ ショルダーバッグ サム パール ブラック ...
ヘイズ ストリート パール サム/2way/ハンドバッグ/ショルダーバッグ/ブラック/パール
訳あり☆】ケイトスペード サム トートバッグ 2wayショルダーバッグ 黒 ...
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♡ケイトスペード♡ ヘイズ ストリート パール サム ブラック
国際ブランド】 kate spade new york - ヘイズ ストリート パール サム ...
SAM ICON PEARL EMBELLISHED NYLON SMALL TOTE/2WAYバッグ/BLK
半額】 ケイトスペード 2way トートバッグ 縦型 A4収納可能 ダーク ...
未使用級 Kate spade ハンドバッグ 2way ストリート サム レザー-
ヘイズ ストリート パール サム/2way/ハンドバッグ/ショルダーバッグ/ブラック/パール
ケイトスペード（kate spade）SERRANO｜PLACE｜PEARL｜MAISIE ...
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ケイトスペード ハンドバッグ ショルダーバッグ サム パール ブラックマルチ レディース KATE SPADE K9975 001 SAM ICON PEARL EMBELLISHED NYLON SMALL TOTE BLACK MULTI 2WAY
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