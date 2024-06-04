シャネル　CHANELバッグ　 ショルダーバッグ　ゴールド　黒　キャビアスキン

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商品詳細
シャネルCHANELのショルダーバッグ キャビアスキン ゴールド金具です。普段使いをしてませんので、角スレもなく、ベタつきもなく、チェーンも綺麗な方だと思いますが、保存時にチェーンでついたのかバッグに押した様な跡が複数付いてます。特に表側についてます。シリアルナンバーは付いてますがカード、保存袋はありません。出品に伴い、某リサイクルショップ2店舗で見て頂いてますので、確実に本物です。サイズはおおよそですが、縦21cm横29cmマチ8cmになります。すり替え防止の為、ノーリターンでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/peroration865115.html
http://narcologia.ru/goods/cotton147861.html
http://narcologia.ru/goods/injure468167.html
CHANEL シャネル マトラッセ ダブルフラップ チェーンショルダーバッグ ...
CHANEL シャネル マトラッセ 25 ゴールド金具 Wチェーンショルダー ...
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CHANEL シャネル ショルダーバッグ マトラッセ ココハンドル トップハンドル XXS 2Way チェーン 黒 (ブラック)/ボルドー グレインドカーフ(キャビアスキン) シャンパンゴールド金具 AS2215 新品
シャネル（CHANEL）トリプルココマーク｜チェーンショルダーバッグ｜キャビアスキン｜黒｜巾着｜ゴールド金具｜ポーチ付き｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（596559）
商品詳細｜シャネル ココマーク マトラッセチェーンショルダーバッグ ...
2023年 新作 CHANEL シャネル ショルダーバッグ マトラッセ ココマーク トランプモチーフ フラップ フォン チェーン 黒 (ブラック) グレインドカーフ(キャビアスキン) ゴールド金具 AP3084 新品
国内直営店】【中古品/程度S・超希少品】シャネル CHANEL シャネル ...
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CHANEL - シャネル CHANEL マトラッセ 25 チェーン ショルダー バッグ ...
シャネル CHANEL チェーンショルダーバッグ マトラッセ ココマーク 黒 キャビアスキン ゴールド金具 レディース
CHANEL(シャネル) マトラッセ ココマーク チェーン ウォレット ...
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