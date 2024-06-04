シャネル　CHANELバッグ　 ショルダーバッグ　ゴールド　黒　キャビアスキン

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シャネルCHANELのショルダーバッグ キャビアスキン ゴールド金具です。普段使いをしてませんので、角スレもなく、ベタつきもなく、チェーンも綺麗な方だと思いますが、保存時にチェーンでついたのかバッグに押した様な跡が複数付いてます。特に表側についてます。シリアルナンバーは付いてますがカード、保存袋はありません。出品に伴い、某リサイクルショップ2店舗で見て頂いてますので、確実に本物です。サイズはおおよそですが、縦21cm横29cmマチ8cmになります。すり替え防止の為、ノーリターンでお願い致します。