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ヴィトン ルイヴィトン LOUIS VUITTON ティボリ GM ティヴォリ
商品番号 G65522968824
商品名

ヴィトン ルイヴィトン LOUIS VUITTON ティボリ GM ティヴォリ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 18,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。LOUISVUITTON廃盤品ティヴォリGM10年以上前に正規店で23〜24万円で購入２〜３年ほど使用して後の期間は保管していました。ヌメ革部分は経年劣化や汚れ等ございます。内側に少しシミがあります。(写真6枚目参照)型崩れやジッパーが開きにくくなってたりもしますが、お手入れして貰えればまだまだお使いいただけます。GMで大きいサイズの方です。少し畳んで発送いたします。カラー...ブラウン柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...本革
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