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チェックフリルラメブラウス　vintageブラウス　トップス
商品番号 H94454425640
商品名

チェックフリルラメブラウス　vintageブラウス　トップス
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら、古着のブラウスです。色味が素敵なチェックでゴールドラメのラインが入っておりとても可愛いです。首元などのフリルもとても素敵です！サイズフリー肩幅42センチ着丈62センチ身幅53センチコットン100%こちら古着になりますのでご理解の程ご購入ください。
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