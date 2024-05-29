チェックフリルラメブラウス　vintageブラウス　トップス

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商品詳細
こちら、古着のブラウスです。色味が素敵なチェックでゴールドラメのラインが入っておりとても可愛いです。首元などのフリルもとても素敵です！サイズフリー肩幅42センチ着丈62センチ身幅53センチコットン100%こちら古着になりますのでご理解の程ご購入ください。
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