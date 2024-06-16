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セオリーリュクス ブラウス カットソー 半袖 紺
商品番号 Q25876438220
商品名

セオリーリュクス ブラウス カットソー 半袖 紺
ブランド名 セオリーリュクス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希望価格の方、その他の方にも。お値段下げました。theoryluxeセオリーリュクスご自宅で手洗い可能なウォッシャブとろみブラウスです。袖のデザイン変わっているのでノースリーブ風ですが二の腕が見えにくく涼しく着用出来ます。目立つ汚れもなく全体的に綺麗ですが、ご理解いただける方のご購入をお願い致します。サイズ…38着丈…約56cm身幅…約49cm肩幅…約37cm＊素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。#theory#紺#ブラウス#半袖#ノースリーブ
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