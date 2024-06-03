Torrazzo Donna 異素材　カットソー

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商品詳細
前身頃と後身頃の素材が違うカットソーです。裄丈約37センチ身幅約60センチ着丈 前約60センチ 後約72センチ撮影機材の関係により実際のお色と多少異なる場合がございます。採寸は全て平置き採寸です。多少の誤差はご容赦ください。発送の際には折りたたみますのでたたみジワ等ある場合がございます。自宅保管につきご理解ある方にお願いします。199-T
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