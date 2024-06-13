ピンクハウス　長袖ブラウス

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サイズ身幅58cm 着丈75.5cm 袖丈54cm L 綿100%細かく可愛いチェック柄にロゴがあちこちにパッチワークされています。胸には左右に熊の刺繍があります。襟、袖にフリルがあり、より可愛さをだしています。目立った傷等は見当たりません。袖丈...長袖柄・デザイン...チェック,刺繍,襟付き素材...コットン(綿)