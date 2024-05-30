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商品詳細
ユナイテッドアローズのラッフルノースリーブブラウスです。スタイリスト金川文夫さんのおすすめで購入しました。目立った大きな難はなく、まだまだ着ていただけると思いますが、お色も白ですので使用感はあると思います。普通の中古品をご理解くださる方に。ネコポスで発送します。シワご了承ください。素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/mythic596735.html
http://narcologia.ru/goods/septet596819.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric701645.html
UWFMラッフルノースリーブブラウス
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